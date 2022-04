Claire FIGUEIRA

Je suis une personne dynamique, souriante, sérieuse, rigoureuse, organisée et je possède un excellent sens relationnel.



J'ai concentré mes études sur les 2 domaines qui me captivaient le plus, c'est-à-dire le Commerce (pour le côté contact humain)et le Secrétariat (pour le côté "cérébral").



Après mon Bac, j'ai très vite trouvé un emploi en tant que vendeuse, ce qui me plaisait beaucoup, mais après quelques années je trouvais cet emploi trop manuel et pas assez intellectuel.



J'ai donc décidé de retourner dans le Secrétariat, en effectuant une formation de "Secrétariat Bureautique et Gestion" auprès du Greta fin 2010, qui me donnait le niveau équivalent au Bac Secrétariat/Assistanat.



Particulièrement intéressée par la Gestion Administrative en générale et animée par un esprit d’initiatives, mes objectifs sont avant tout le contact humain, le travail d’équipe et les responsabilités. J’ai acquis de réelles aptitudes dans le domaine du Secrétariat grâce tout d'abord à mon intérêt personnel pour ce secteur, mais aussi à mes études, mes stages ainsi que mes différents emplois, et je souhaiterais mettre ces compétences au service d'une entreprise dynamique et conviviale.



Aujourd'hui je suis à la recherche d’un emploi stable dans l'administration, dans lequel je pourrais évoluer et m’épanouir, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, et qui me permettrait de m’investir.



Mes compétences :

Accueil

Administration

Secretariat