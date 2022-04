Claire FIGUERAS

FORMATION



2004 - 2005 : Master de Linguistique-informatique

(Université ParisVII)

2003 - 2004 : Maîtrise de Linguistique-informatique

(Université ParisVII)

2002 – 2003 : Cours de Maîtrise de TAL (INALCO Paris)

2001 - 2002 : Licence de TAL (Traitement Automatique des

Langues ) (INALCO Paris)

1998 - 2001 : DULCO de japonais (Diplôme Unilingue de

Langue et Civilisation Orientale) (INALCO Paris)

1997 - 1998 : Prépa HEC (Sophia Antipolis)

1997 : Baccalauréat série L (Lycée Calmette,

Nice)



COMPETENCES



Informatique :

Système d'exploitation : Linux/Unix, Windows, MacOS

Langages : Perl, C, Java, Shell, XML, HTML, Lex &

Yacc, SQL, PHP, Javascript

Outils : Emacs, Eclipse, Netbeans, CVS, GCC



Linguistique-informatique :

Recherche d'informations, fouille de données,

text mining, traduction automatique,

génération de texte, gestion électronique de

document (GED), création et développement de

grammaires, de dictionnaires, analyse automatique

de documents, développement d'analyseur

syntaxique



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



depuis avril 2006 (CDI)

Maerys, 65 rue de la croix, 92000 Nanterre

Ingénieur d'Etudes spécialisé en GED



14 février 2005 - 12 août 2005 (Stage)

Synomia, 3 rue Nationale, 92100 Boulogne Billancourt

Stagiaire linguiste informaticien : Participation au

développement d'un analyseur syntaxique pour

l'anglais, et intégration dans un système d'indexation de

sites internet (moteurs de recherche intra-sites).



1 juillet 2004 - 1 septembre 2004 (Stage en télétravail)

Mosaik Images, 1 rue Charles Gounod, 97400 Saint-Denis La Réunion

Optimisation de la base de mots clés d'une banque d'images

(Recherche d'informations), création d'une

interface graphique en java.



Mes compétences :

Doctrine ORM

PHP

Twig

Java

Perl

XML

GED

HTML

MongoDB

Linux

SQL

Zend framework

RabbitMQ

Programmation orientée objet

Git

Github

Json-RPC

REST