Claire FONADE

DOMAINES DE COMPETENCE : GESTION ET FINANCEMENT DE PROJETS

- Pilotage de projets : identification des besoins, planification, suivi des budgets, coordination et animation ;

- Analyse des risques et de la faisabilité des projets / Réalisation des audits juridique, technique, comptable et fiscal (secteur public et privé) en collaboration avec des experts indépendants ;

- Négociation et optimisation du montage financier et juridique (structure) adapté aux contraintes du projet ;

- Management ;

- Animation et formations.





Mes compétences :

Finance

Marketing

Gestion de projet