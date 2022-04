Claire FORMENTIN

Après 16 ans passés dans l'industrie en qualité de Responsable Environnement, j'ai décidé de me reconvertir dans le métier de naturopathe.

J'exerce à Valentigney, dans le Doubs.

Je suis également Praticienne NAET, une méthode thérapeutique de traitement des allergies et intolérances, à l'origine de diverses maladies, par des soins issus de la médecine chinoise, de la kinésiologie et de la diététique.



Vous pouvez me suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/naturopathievalentigney/



Mes compétences :

Naturopathie

NAET

Intolérances

Asthme

Nutrition

Aromathérapie

Problèmes de poids

Fatigue chronique

Nutrithérapie

Troubles psychiques

Phytothérapie

Gestion du stress

Troubles de la thyroïde

Eczéma

Allergies