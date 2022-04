Claire FOUCAULT

Proactive, j'apprécie la variété des sujets sur lesquels je peux participer : identité visuelle, édition et plus particulièrement le packaging. Mes diverses expériences m'ont permise de développer, entre autres, mes compétences en PAO dans la mise au point, l’exécution et la photogravure des fichiers, avec quelques projets de création.

Un projet se construit en équipe. Mon rôle est de veiller à ce que le rendu final conserve l'idée créative tout en prenant en compte les impératifs du client et les spécificités techniques d'impression.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Design graphique

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Packaging

ArtPro