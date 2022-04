Claire FOURCADE

Manager de l'unité de cytogénétique postnatale au laboratoire CERBA depuis 9 ans, je suis également responsable du recrutement pour tous les métiers techniques du laboratoire.



Le laboratoire Cerba est le leader européen de l’analyse médicale spécialisée. Il réalise pour les laboratoires de proximité et les hôpitaux, plus de 2000 types d'analyses pour lesquelles nous recrutons des profils spécifiques : biologie moléculaire,cytogénétique, physico-chimie...

En 2007 le Laboratoire Cerba est à l'origine de la création du groupe Cerba European Lab , réseau européen de biologie médicale regroupant des centres de prélèvements, des laboratoires de proximité et de spécialités.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Techniques de laboratoire

Cytogénétique

Tutorat d'étudiants

Ecoute

Organisation

Expertise technique

Accompagnement

Développement personnel