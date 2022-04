Karine CORDIER-COUREL

Technicienne au laboratoire Cerba depuis 1998, je suis intervenue dans plusieurs équipes, ce qui m'a permis de développer des compétences en cytogénétique conventionnelle et moléculaire prénatale, postnatale et onco-ématologie.



De 2006 à 2010, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets de recherche et développement, en collaboration avec des médecins. J'ai ainsi pu mettre en place une banque de sondes "maison" et créer le plateau technique des puces à ADN Affymetrix.

Cette expérience très enrichissante m'a permis de constater que je souhaitais donner une nouvelle impulsion à ma carrière professionnelle.



Depuis 2013, j'ai intégré l'unité de biologie moléculaire et approfondi mes compétences sur les techniques de biologie moléculaire.



Aujourd'hui je souhaite mettre mes compétences au service d'un laboratoire d'étude et de recherche clinique.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Cytogénétique

Génétique

Puces à ADN

Recherche et Développement

R&D

Etudes Cliniques

Recherche Clinique