Claire FOURCADE

Après des études comptables et financières (DSCG), ma première expérience professionnelle s'effectue dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit à Paris où j'acquiers de fortes compétences en gestion financière et en gestion sociale.



Puis je me tourne vers les métiers de ressources humaines en intégrant en 2010 un master 2 de Management des Ressources Humaines à l’IAE de Bordeaux IV et en parallèle, j’intègre l’Institut Bergonié en tant que stagiaire sur des fonctions d’assistante RH.



Après 7 mois de stage, je suis embauchée afin de mettre en place le nouveau SIRH. Ce projet de taille me plonge tout d’abord dans l’univers de la paie, déjà connu de par mes précédentes expériences professionnelles mais me permet aussi de découvrir la conduite d'un projet informatique.

Forte de la réussite de sa mise en place, m'est ensuite confiée la tâche de changer le système de Gestion de Temps et des Activités, levier particulièrement stratégique dans le secteur de la santé.



Après la période de rédaction du CCTP et CCAP, de choix du fournisseur, de rédaction du cahier d'analyse, d’import des données, et de tests... en 2016, le système de GTA est mis en place et je m'occupe dorénavant de continuer à le développer en faisant le lien entre les utilisateurs et notre fournisseur.



Après deux expériences réussies de mises en place de systèmes d'informations et une polyv



Mes compétences :

Ressources humaines

comptabilité