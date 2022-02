Matthieu PELLET

Responsable e-marketing et e-commerce non-alimentaire at E. Leclerc

Responsable Marketing Internet & Front Office

Mise en ligne des sites ecommerce Culturel et Multimédia (parcours clients, ergonomie, contenus, mises en ligne des offres, analytics,...)

Relation client off-line et on-line sur le périmètre culturel et multimédia (PRM-CRM)

Réflexion et positionnement web sur l'ensemble des univers non-alimentaire du groupement







Mes compétences :

Gestion de projet

création

internet

CRM

mobile

brand content