Claire FOURNET

Titulaire d'un BTS Bureautique Commercial Bilingue, je maîtrise l'anglais, le Pack Office (Word, Excel, Powerpoint).



Forte d'une riche expérience aussi bien dans le domaine de la logistique que commercial et administratif, j'ai développé un fort esprit commercial et une aisance relationnelle.



Organisée et dynamique, je m'intègre facilement au sein d'une nouvelle équipe.



Je suis disponible immédiatement pour une mission en CDD, intérim ou CDI.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter au 06 25 35 73 10.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Anglais

Anglais courant

Bon contact humain

Intégration

maîtrise de SAP

polyvalente

SAP