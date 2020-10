Jean François BANASZKIEWICZ

Juriste d'affaires généraliste et responsable de service, j'interviens sur diverses problématiques, notamment en droit des sociétés et vie sociale (inclus le droit boursier), contrats et propriété industrielle, acquisitions, risk management, au sein de groupes de sociétés multinationales aux nationalités différentes et aux activités multi-sectorielles.



Accompagner les opérationnels, adapter mon "discours" juridique en fonction des personnes avec lesquelles ma fonction implique de collaborer et leur apporter une valeur ajoutée, guident mon évolution professionnelle.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit des sociétés

Droit des contrats

Droit international

Propriété industrielle

Développement commercial

Droit commercial

Négociation contrats

Droit boursier

Management

Corporate governance

Due Diligence

Prévention des risques

Commerce international

Conseil juridique

Contentieux commercial

Fusions et acquisitions (M&A)

Risk management