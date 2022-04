Claire FRIRY-SANTINI, PHD, PMP®

Ouverte d'esprit, enthousiaste, rigoureuse et flexible, je suis engagée à fournir un travail de haute qualité, dans le respect des normes requises, des exigences réglementaires et des délais. Haut niveau d'implication dans les tâches qui me sont confiées, je possède de fortes compétences analytiques et organisationnelles, et une solide expertise en toxicologie réglementaire et en pré-clinique. Je suis attachée au travail d'équipe, avec des valeurs éthiques.

Mon souhait est de continuer de travailler en R&D pour une entreprise dynamique et innovante, en industrie pharmaceutique humaine ou vétérinaire, ou agrochimique.



Mes compétences :

Biotechnologie

Profiling

Protéomique

Toxicologie

Transcriptomique

Directeur d'étude

Dermatologie

BPL

Recherche et developpement

Gestion de projet

Preclinique

Expérimentation animale