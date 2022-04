Claire FUENTES

Titulaire d'une Licence Professionnelle Génie de la Formulation et d'un DUT Génie Chimique Génie des Procédés.



J'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise SICOMIN Composites, spécialisé dans les domaines des résines époxydes où mes missions étaient variées (formulation, reformulation, contrôles de matières premières et produits finis, tests mécaniques..).

j'ai été également en poste chez SOMEFOR (entreprise formulant des peintures grand public) ,



Une expérience de 2 ans chez Sénidéco, peinture décorative en tant que responsable laboratoire m'a permise d'évoluer dans le monde professionnel.



Aujourd'hui, je suis en recherche active d'un poste en tant que technicienne de laboratoire !



Mes compétences :

Formulation des produits cosmétiques

Formulation des époxy

Rhéologie

Tableur et powerPoint

Contrôle physico chimique de labo

Caractérisation des époxys

caractérisation des produits cosmétiques

Formulation des peintures

Création de FDS et FT