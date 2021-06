Isabelle CASSAGNEAU

Diplômée d'un DUT Chimie et d'une Licence en Génie de la Formulation, j'ai acquis au cours de mes expériences professionnelles des connaissances sur différents types de dispositifs de traitements antiparasitaires (insecticide, insectifuge et antifongique) essentiellement dans les domaines suivants : domestiques (diffusion de brume d'ambiance), cosmétiques (shampooings, lotions, gels et crèmes) et vétérinaires (dispositifs macro et microscopiques polymériques, émulsions, gels, lotions en phase aqueuse ou huileuse) et application foliaire (traitements phytosanitaires et biodégradables).





Curieuse et impliquée, je m'ouvre depuis quelques temps à l'écologie et l'environnement à titre privé et souhaiterai m'investir professionnellement.



A partir de Septembre 2019 et pendant 1 an, je pars me reconvertir professionnellement dans la Qualité, Sécurité et Environnement.



Mes compétences :

Chimie

Formulatrice

Chimie analytique

Vétérinaire

Cosmétologie

Plasturgie