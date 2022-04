Karine DERUDDRE

Compétences en Prospective :

- Participation à la politique d’innovation du laboratoire (veille concurrentielle, nouvelles matières et techniques,force de proposition)

- Etude de faisabilité des projets (choix des actifs, suggestions de textures, contribution aux concepts)



Compétences scientifiques et techniques :

- Conformité des produits (respect du cahier des charges, formulation, stabilités)

- Sécurité des produits (innocuité, conformités réglementaire et bactériologique)

- Mise en production (transmission d’un dossier technique complet et optimisé, assistance à l’industrialisation du pilote aux premières fabrications sur site)

- Maintenance des formules

- Participation à la politique globale de qualité du laboratoire



Compétences en Gestion et contrôle :

- Réalisation du dossier européen

- Respect du planning

- Encadrement et formation d’une apprentie



Compétences en Communication :

- Exploitation, diffusion et contrôle de l’information

- Echanges et collaboration (fournisseurs, usines, supports techniques...)

- Expertise scientifique (argumentaire technique des actifs, assistance dans l’élaboration des soins cabine)



Mes compétences :

Chimiste

Cosmétique

Formulation

Ingénieur