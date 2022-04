Claire GAGLIOLO

Après 15 ans passés dans l'Industrie pharmaceutique, j'ai réalisé en 2006 un rêve vieux de 10 ans :



La création, ex nihilo, d'une gamme de soins cosmétiques bio aux formules exclusives, quasi parfaits, certifiés écologiques et biologiques par ECOCERT, très concentrés en principes actifs à base de Mimosa ténuiflora ou arbre à peau mexicain.

Ces cosmétiques bio bénéficient du label bio de Cosmébio : près de 80% de leurs ingrédients sont issus de l'Agriculture biologique !

Ils sont uniquement distribués sur le net par la boutiqueArray et sont intégralement français de la conception intellectuelle à l'expédition.



Finalement, quoi de plus naturel pour un pharmacien passionné d'informatique ?



OFFICINEA est à ce jour unaniment reconnue comme une marque d'exception avec 30 récompenses comme "meilleurs cosmétiques" par les experts de l'observatoire des cosmétiques...



Depuis juillet 2013 je me consacre au développent technique des soins de la gamme OFFICINEA au sein de notre nouvelle structure : la SAS Laboratoire OFFICINEA tout en continuant des missions de formation aussi bien en cosmétique qu'en communication au sein de la société CLARUM dont je suis gérante.



Mes compétences :

cosmétologie

Pharmacien

ecommerce

Management

beauté

Communication

cosmétiques

web

Marketing