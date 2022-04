Claire GAILLARD

Le marketing = ma passion + ma formation + mon expérience.



Mes expériences ? Pendant près de 4 ans, j'ai développé mes compétences en : marketing opérationnel & stratégique, fidélisation/CRM, évènementiel et communication.



Ma personnalité ? Dynamique, travailleuse, proactive et polyvalente, avec un petit grain de folie. J'aime gérer des projets de A à Z et je m'investie à 100% dans mes taches. J'apprécie les échanges d'idées, de compétences et d'expériences, je sais travailler en groupe ou seule.



Mes passions ? La photographie, le sport (voile, course à pied, natation...), la musique.



En savoir plus ? Le meilleur moyen d’en savoir plus sur moi, ma personnalité, mes expériences, c'est de rejoindre mon réseau ou de me contacter : gaillard.claire91@gmail.com



Mes compétences :

Pack office

Voile et sports nautiques

Photographie

Photoshop

Communication

Evénementiel

Marketing direct

Marketing opérationnel

Webmarketing