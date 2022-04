Claire GARNABEDIAN

Depuis février 2012, je propose de nombreuses techniques de relaxation, à Riom, sur rendez-vous.



Du renommé massage-bien-être Californien aux massages traditionnels indiens ( Abyanga, Pichauli, Sarasvâti, Pagatchampi, Shirotchampi, Prânaritam...), en passant par la réflexologie palmaire ou la polarisation énergétique...... autant de couleurs disponibles pour vous accompagner avec respect et simplicité à rejoindre votre bien-être... là où vous en êtes !



Le massage-bien-être est un outil pour se détendre à tous les niveaux ( Corpus et Spiritus ), apprivoiser notre relation au corps, à nous-mêmes et à la vie !



Il apporte réconfort et confiance dans des moments de difficultés ou de solitude, permet de "digérer" des aspects émotionnels et de réguler le système nerveux.



Il encourage à savourer chaque seconde dans la simplicité de l'instant présent ,en favorisant le lâcher-prise de ce qui nous encombre et le retour vers nos ressources fondamentales toujours bien présentes en nous, quelque soit ce que nous traversons. Il aide à se "re-contacter" !



Alors, prenez-soin de vous !



Le massage-bien-être s'adresse à tous, de l'enfant à la personne âgée, sans restrictions d'aucun ordre (sauf contre-indication médicale). Votre praticien est engagé devant un cadre déontologique concret gage de confiance et de qualité.



Bien entendu, il ne s'agit là ni de pratiques médicales ou de kinésithérapie, ni de pratiques érotiques ou sexuelles.



Mes compétences :

Massage

Relaxation