Claire GARNIER

Ingénieur chimiste spécialisée en chimie organique et polymère

VIE en R&D chez Total Cray Valley

Stage ingénieur junior R&D chez Arkema

Année de césure en R&D chez SABIC-IP aux Pays-Bas





Mes compétences :

Analyses physico chimiques

Biomatériaux

Résine, plastique

RMN, GC, SEC, HPLC

Polymères - Chimie organique

DSC, TGA, DMA, Viscosimètres Brookfield et Noury

Microsoft Office, Chemsketch et Chemdraw, DOE