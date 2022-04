Claire GEFFROY

Mon objectif professionnel est aujourd'hui d'intégrer une équipe commerciale afin de l'assister dans l'ensemble de son fonctionnement administratif et commercial.

Volontaire, discrète, persévérante, dynamique et dotée d’un bon esprit d’équipe, mes aptitudes sont multiples et suis en mesure d'accompagner cette équipe dans une grande polyvalence de compétences :

- managériales (gestion de l’urgence, proposition d’amélioration de fonctionnement, reporting, gestion d'agenda,..),

- organisationnelles (gestion des priorités, préparation de supports, mise en place d'indicateurs …),

- commerciales (écoute du client, suivi de la relation client afin de donner le meilleur service, marketing, communication, prospection, étude de marché ...)

- et administratives (rédaction de courriers, compte-rendu, appels d’offre...)



Mes compétences :

relance d'impayés

préparation de reunions commerciales

Étude de marché

Mailing

Relation clients

Reporting

Mise en place d'indicateurs commerciaux

Management de projet

prospection et vente de biens immobiliers

suivi logistique des commandes

organisation de reunions commerciales

Rédaction de comptes rendus/synthèses

Phoning

Gestion d'agendas

Organisation de salons, de voyages

Interface client

saisie de devis et de commandes,

suivi des indicateurs

Appels d'offres privés et publics