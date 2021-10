Pieter TESSIER

J'ai créé ma ferme biodynamique, il y a 3 ans.

C'est un parcours difficile mais malgré des débuts difficile (COVID-19) je suis encore là !



Mes expériences dans le commerce, le maraîchage et les différents métiers de bouche me conduisent à diversifier mon offre.



Je portais et porte toujours l'idée que l'on peut changer aussi bien notre regard sur le BIO que nos habitudes alimentaires de surconsommation.



J'ai constitué un réseau vertueux qui s'étend des fournisseurs aux consommateurs.



J'ai donc ouvert un magasin de producteurs.



Mes compétences :

Maintenance

Informatique

Formation

Agriculture biologique

Planification de projet

Financement de projet

Gestion de la production

Gestion