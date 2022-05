Teddy Michel HERVET

Après plus de 10a dans la Gestion Documentaire, mes deux associés et moi avons décidé fin 2010 de créer la société EBENE BPO (www.ebene-bpo.com). Notre expertise: le traitement de données. Notre mission : à apporter à nos clients des solutions clé en main et économiques.



L'offre d'Ebene BPO s'articule autour de 3 pôles à savoir:



- La Tenue Comptable externalisée (en régie ou en délocalisée)

- La saisie de données génériques

- La Gestion de la Paie



Les caractéristiques de notre service - mix sont la Proximité, la flexibilité, une tarification compétitive et une prestation dans le respect des normes et exigences de nos clients. Notre offre contribue à renforcer l'avantage compétitif de nos clients et leur permet de se recentrer sur des activités à plus fortes valeurs ajoutées.



Ebene BPO a pour cibles principales les cabinets d'expertise comptable et les TPE - PME sur la France Métropolitaine. Nous travaillons pour des cabinets d'expertise comptable en Ille & Vilaine, Haute - Normandie et dans la région PACA. Nous collaborons aussi avec des acteurs dans le secteur de l'habillement, l'informatique et l'agro-alimentaire.



Nous sommes aussi présents au Royaume - Uni.







Management

Marketing

Externalisation

MBA

Stratégie d'entreprise

Gestion de projet

Gestion

Saisie de données