Teddy Michel HERVET

Associé-dirigeant de la société Ebene BPO (www.ebene-bpo.com) . Ebene BPO est spécialiste des traitements de données notamment la saisie de formulaires, fiches clients et de factures comptables (achats/ventes/banque). Nous comptons parmi nos clients des chaînes de magains, des sociétés dans l'agro-alimentaire pour lesquelles nous gérons le programme de fidélité et la mise à jour de leur base de données client. De plus, nous faisons également la tenue comptable pour plusuieurs cabinets d'expertise comptable à la Réunion, en France Métropolitaine et dans d'autres territoires européens. Nous gérons également la Paie de TPE et de PME.



Précédemment, j'ai été salarié dans des sociétés telles que Samsung Electronics France et Canon France. Je m'occupais principalement du réseau de revendeurs sur le Grand Ouest.



Toutefois, j'ai commencé ma carrière chez Ricoh dans l'Océan Indien occupant tour à tour le poste de Customer Service Manager et ensuite le poste de Sales Manager avec pour responsabilité le développement commercial sur Maurice, Madagascar et les Seychelles.



Je suis titulaire d'un MBA - Strategic Management, diplôme obtenu en 1997 à la Coventry Business School, en Grande Bretagne. Avant le MBA, j'ai obtenu une MSG de l'IAE de Caen et j'ai un BA Hons (2nd Class Degree), équivalent d'une licence de l'Université de Coventry (Grande Bretagne). Actuellement, j'entreprends des études afin de passer le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG).



Mes principales qualités :développement commercial, la Gestion Documentaire, adaptabilité et bon relationnel.



Mes compétences :

Dématérialisation

Externalisation

GESTION DE PAIE

Paie

Saisie comptable

Saisie de données