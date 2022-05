Sébastien LOISEL

Après une expérience de management acquise en centre de profit spécialisé, je suis aujourd?hui Ingénieur Commercial dans le domaine des produits informatiques.



Mon parcours est orienté sur le développement commercial. Chez Samsung, comme chez Sony (où j?ai évolué dans trois divisions successives, Auto Radio, Audio vidéo et Informatique), j'ai un rôle d?animateur de réseau, direct et indirect, d?une centaine de revendeurs, et la responsabilité de grands comptes.



Je développe des compétences en management non hiérarchique sur différents réseaux de distribution. En outre, je mets en avant une marque à forte notoriété, je contribue quotidiennement au déploiement du marketing opérationnel, et des outils de fidélisation des ventes. J?ai notamment constitué un portefeuille client sur la grande région Nord, et assuré le développement du chiffre d?affaires de manière continue.



Ainsi, je suis capable aujourd?hui d?apporter des compétences en négociation commerciale et animation de réseau, auprès de grands comptes et revendeurs évoluant dans un environnement B2B. Familier au mode home office, j?ai développé une aptitude certaine à l?autonomie et la créativité. J?ai aussi le sens des responsabilités et du relationnel.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Ingénieur Commercial

Responsable développement