Claire GENDRONNEAU

Passionnée par la lecture et l'écriture, c'est naturellement que je me suis orientée vers la rédaction et l'organisation des contenus sur le web. Ensuite, le "virus" m'a happé : les outils à développer, la nécessité de comprendre les techniques de référencement, l'écoute active des besoins et des attentes des clients internes au départ puis externes -et donc un relationnel à développer au quotidien- m'a fait progresser afin de maîtriser la globalité d'un projet : de la rédaction du cahier des charges à la mise en oeuvre des sites en passant par la construction et l'écriture des contenus sur les sites et sur les newsletters. En résumé : la mise en musique de projets liés au web.



L'obtention du master 2 - web éditorial- en octobre 2015 m'a confirmé que j'ai acquis des compétences qui demandent à être valorisées et utilisées à leur juste valeur. Je suis persuadée que mes connaissances techniques et mes qualités rédactionnelles peuvent être élargies à tous les supports de com : print, web, RS.



Ce métier est passionnant car enrichissant : les évolutions sont quotidiennes et on ne s'ennuie jamais. Il oblige à être en veille en permanence et à être innovant dans les propositions : ne jamais se contenter de ses acquis.



Mes compétences :

Webmaster

Cahier des charges

Gestion de projet

Communication online

Gestion de contenu

Recherche documentaire

Joomla