Pierre GENDRONNEAU

Dix ans après ma prestation de serment devant la Cour d'appel de RENNES,

Après 9 ans de collaboration et une année d'exercice indépendant,

J'ai le plaisir de vous faire part de mon association avec Maître Julia GARCIA-DUBRAY et de la création de la SCP ESTUAIRE AVOCATS domiciliée au 85 avenue de la République à Saint-Nazaire.



Depuis 10 ans, j'assiste, défend et conseille les particuliers et les professionnels, et ce principalement dans les domaines du droit de la construction, droit de la famille (divorce, liquidation-partage entre époux, pacsés ou concubins) , droit pénal, contentieux du crédit (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit aux entreprises) , indemnisation des préjudices corporels.



Je suis également Président de l'Union des Jeunes Avocats de Saint-Nazaire.





Mes compétences :

Droit des contrats

Divorce

Voies d''execution