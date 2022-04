Claire GERARDIN

Après plus de 10 ans d’expérience avec des PME , à l’international (Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni) et en France, Claire se lance en freelance. Elle est convaincue que le marketing et la communication sont des leviers de compétitivité importants pour les entreprises, générateurs de visibilité et crédibilité, même avec un budget limité.



Stratégie

Afin de comprendre votre positionnement, votre marché et vos besoins et vous proposer des solutions adaptées.

→ Diagnostic, plan d’actions, budgets, recommandations



Communication éditoriale – conception et rédaction

Faites connaitre votre savoir faire et produits et donnez à votre entreprise une identité et charte visuelle qui reflètent votre vision, valeurs et missions. Fournissez à vos équipes commerciales du matériel promotionnel à jour et percutant. Ayez un impact sur vos clients, prospects et future recrues.

→ Refonte et création de sites web, rédaction des contenus

→ Recommandations d’optimisation du référencement (SEO)

→ Brochures, cas clients, fiches produits, présentations PowerPoint …



Marketing opérationnel

Générez des leads, et fidélisez de vos clients.

→ Campagnes de marketing direct

→ Organisation d'événements (séminaires et sponsoring de salons)

→ Newsletters



Relations Presse :

Développez votre visibilité et notoriété, soyez vu comme numero 1 sur votre marché, et créez avec votre public une relation de confiance, d'estime et d'adhésion.

→ Elaboration des messages et angles de communication

→ Rédaction de communiqués de presse, opinions d’experts

→ Constitution et gestion de fichiers presse et relances journalistes