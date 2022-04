Claire GERMAIN

Je suis une jeune femme de 26 ans maîtrisant divers logiciels tel que : EXCEL, WORD, ACCESS, Ciel Compta, Power Point, SAGE, COALA, Scan Banque, Scan Facture. Ma formation m'a amené a maîtrisé deux langues au niveau scolaire (anglais et allemand)ainsi que certaines compétences (Enregistrements comptables, Etablissement de budgets, droit du travail etc...)



Je dispose d'une mobilité accrue de par possession du permis depuis plus de 2 ans et d'un véhicule.



Actuellement en poste dans un cabinet de comptable dans la ville de Rambouillet je recherche un emploi sur la région de tours afin de me rapprocher de ma famille et d'être dans un environnement plus conviviale.



Mes compétences :

