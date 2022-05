Claire GESTA (CAVALIE)

Bienvenue à tous sur mon profil,

Conceptrice de projets évènementiels, technicienne de l'animation et Gérante de ma société "Les Ateliers de Claire" depuis 12 ans, et Animatrice depuis plus de 20 ans, je suis titulaire du B.A.F.A., du B.A.F.D., du B.E.A.T.E.P. et d'une partie du DEJEPS (ma formation D.E.J.E.P.S. a été suivie entièrement, mais pas l'emploi adéquat pour valider la totalité du diplôme).



Je recherche un poste en rapport avec mes compétences pour 2022-2023 ou sur l'année 2023-2024.



J'ai été Animatrice, Adjointe, puis Directrice en A.L.A.E./A.L.S.H. et Formatrice B.A.F.A./B.A.F.D. pour différentes associations d'éducation populaire ou mairies.

J'ai aussi été directrice de colonies aux petites vacances, directrice de pôle animation en V.V.F. , Coordinatrice Enfance Jeunesse d'un A.L.A.E/ALSH et Maison des jeunes.

Professionnelle aussi auprès de la toute petite enfance, j'ai validé l'intégralité d'un C.A.P. A.E.P.E.(accompagnement éducatif à la petite enfance).



Je recherche une profession où j'aurai la possibilité d'être force de propositions, avec un vrai temps plein ou quelque chose qui s'en rapprocherait.



Volontaire, dynamique, motivée, mon profil est bien sur ouvert à tous les amoureux des loisirs, de la culture, des activités créatives, sportives...autour du partage, du lien social, de l'inter-génération...

Je cherche à développer mon réseau!

Associations et Mouvements d'Education populaire, je me tiens à votre disposition: je suis ouverte à toutes les propositions de travail autour de l'animation, de la conception, et de la communication et de la formation professionnelle. Petites sociétés, "Les Ateliers de Claire" sont également à votre disposition pour de nombreuses prestations:

..............................................................Si vous avez des besoins..........................

Ou des offres d'emplois de type Temps Plein en CDD (1 an minimum ) ou CDI, Appelez-moi! Je recherche un poste qui pourrait m'offrir de la stabilité après toutes ces expériences variées qui m'ont tant apportées!



Mes compétences :



Créativité, Conception et Coordination de Projets

Loisirs créatifs +++

Animation +++, Analyse des besoins, Animation d'équipes, de réunions,

Infatigable, Insatiable

Relations sociales, Rédaction

Ecoute & Esprit d'équipe.



Sans oublier, Persévérante, Positive et Dynamique, "Force de propositions". J'aime les critiques constructives et les gens positifs!