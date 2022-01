Claire GILI MIRO (RICOLLEAU)

Certifiée en psychothérapie EMDR et formée aux techniques cognitives et comportementales (TCC), je suis spécialisée dans le traitement des problématiques anxieuses chez l'adulte, l'enfant et l'adolescent :



Traumatismes, séparations, deuils, anxiétés, peurs intenses ou phobiques, violences physiques ou psychologiques, abus sexuels, accidents, difficultés professionnelles



Je consulte en cabinet à Verneuil sur Seine (78480) sur rendez-vous et en téléconsultation pour les personnes ne pouvant se déplacer.