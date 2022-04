Claire GIMET

Diplômée d'un DUT et d'une Licence en Information et Communication, spécialisés en documentation, je suis actuellement Assistante Scientifique au sein de l'équipe de Pharmacocinétique Oncologie des Laboratoires Pierre Fabre.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont apporté de nombreux enrichissements, tant du point de vue professionnel que personnel. C'est en effet au cours des stages que j'ai effectués dans le cadre de ma formation que j'ai développé mon intérêt pour la gestion de l'information, mais aussi le goût du travail en équipe et du contact avec le public. Mon passage par l'accueil et la sécurité, loin de m'éloigner de la documentation, m'a permis d'acquérir des qualités telles que la rigueur, l'organisation, la polyvalence ou la gestion du stress ; qualités que je mets désormais à profit dans le domaine de l'assistanat.



Mes compétences :

Accueil

Accueil sécurité

Aéronautique

Association loi 1901

Bases de données

Communication

Défense

Documentaire

Documentation

Formation

Iconographie

Informatique

Informatique documentaire

Internet

Média

Sécurité

spatial

Veille

Veille Internet