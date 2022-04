Jean-Michel GAUCHET

Je suis Expert Technique en Gestion de configuration logiciel, en Gestion des changement, en Gestion des exigences

Je maîtrise les outils suivants : Clearcase, Subversion, Git, Clearquest, Doors Trek, Reqtify.

Clearcase: Administration des vobs et vues, support utilisateur, installation et migration.

Subversion : administration, support utilisateur

Clearquest : Développement de schémas, administration des bases CQ, création de rapport sous birt, Crystal report. Installation et migration.

Doors Trek Administration de la base Doors, Customisation de la base via des scripts en DXL.

Reqtify : traçabilité : Mise en place, support utilisateur



Mes compétences :

Clearcase

SVN

Clearquest

Reqtify

Doors

Dxl

LINUX /UNIX

Windows

Redmine

Gestion de projet

Management d'équipe

Perl

Gestion de configuration logicielle

Génie logiciel

Support

Informatique

SQL

GIT

JIRA

Stash

Solaris