Claire GIRAUDET

Actuellement en cours de reconversion professionnelle pour devenir Décoratrice d'intérieur et décoratrice évènementielle, j'ai toujours voulu exercer une activité créative au service des autres.



Mes expériences professionnelles dans la presse et dans l'associatif m'ont rendue curieuse de tout, avide de rencontrer les gens d'horizons différents et de partager avec eux ma créativité et ma bonne humeur.



Organisée, méticuleuse, pragmatique, les compétences acquises au cours de ma carrière font de moi une collaboratrice sérieuse, fiable et disponible. Faire travailler les gens ensemble, respecter des plannings et tenir un budget : mes qualités de coordinatrice ont souvent été reconnues par mes supérieurs et mes collègues.



J'aime avoir toujours de nouveaux projets à mener, et je m'y investit totalement pour peu que les valeurs de ce projet rejoignent les miennes : solidarité, éco-responsabilité,citoyenneté, ...



Cette reconversion professionnelle en cours va m'amener à m'installer prochainement à mon compte en tant que Décoratrice d'intérieure. Je suis donc preneuse de toute sorte d'aide : bonnes adresses, conseils, mise en relation avec des fournisseurs, recommandations auprès de potentiels clients, prospects ... Je rendrais volontiers la pareille !



N'hésitez pas à me contacter par mail, je me ferais un plaisir de vous répondre !



Mes compétences :

Communication

Coordination

Rigueur

Marketing

Gestion de partenariats

Travail d'équipe

Presse

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino