Claire GODINOU

Ma formation et mes expériences passées m'ont permis d'accroître mes compétences dans la conduite de projet et de développer un profil particulièrement polyvalent, ainsi qu’une forte adaptabilité et un sens aigu du service.

Mon caractère ouvert et dynamique, ainsi que ma rigueur dans le travail, toujours démontrée durant ma vie professionnelle, m’ont permis d’être appréciée sur chacune de mes missions.



Mes compétences :

Animation d'équipes

Management

Animation de réunions

Sourcing

Staffing

Gestion de projet

Direction de projet