Claire GOMARD

• 8 années d'expérience dans la gestion financière, stratégique et commerciale, dont 6 années en tant qu' investisseur au sein de fonds d'investissement de capital développement et LBO (Milestone, Ardian) à Paris, Londres et Genève

• Sens du relationnel dans un contexte international (7 ans en GB et Etats-Unis)

• Compétences :

(i) Gestion corporate et opérationnelle (mise en œuvre stratégies de croissance interne et externe)

(ii) Diagnostic stratégique et financier (dues diligences)

(iii) Financement haut et bas de bilan, restructuration

(iv) Business development, marketing et commercial





