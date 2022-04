Claire GRAVELEINE

Je suis entrée chez NEURONES en avril 1998. J'avais acquis 1 an d'expérience dans un cabinet de recrutement, juste après mon DESS RH. J'avais envie d'intégrer une plus grosse structure avec davantage de moyens et de réelles perspectives d'évolution de carrière (à l'époque, NEURONES comptait 320 collaborateurs !).



J'ai donc commencé mon parcours chez NEURONES en qualité de chargée de recrutement pour le département ingénierie et Assistance Technique, naissante chez NEURONES. Mes objectifs étaient de recruter essentiellement des informaticiens en m'appuyant sur divers canaux de recrutement : sites emplois, salons de recrutement, relations avec les écoles, approche directe, … J'ai occupé cette fonction durant 3 ans. Aussi, je peux dire que j'ai participé, à mon niveau, au fort développement de NEURONES.



Depuis 2003, j'ai élargi mon champ d'intervention en matière de Ressources Humaines : soutien auprès des responsables d'équipes et des opérationnels, gestion des formations et des carrières, supervision des entrées et des départs, mise en place d'outils RH, gestion des litiges.



NEURONES répond à mes attentes en terme d'évolution de carrière. NEURONES nous donne assez d'autonomie pour nous réaliser pleinement dans notre carrière.



