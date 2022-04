Claire GRIFFIN

Mes principaux atouts sont la maîtrise des technologies de l’information et de la communication et des langues étrangères. En tant que graphiste j’ai acquis une bonne maîtrise des outils PAO tels que Photoshop ou Indesign pour concevoir tous les supports de communication, définir et développer la charte graphique, mettre en place et diffuser newsletter ou emailing, ou encore assurer le suivi et le développement du site internet. Afin de compléter mes compétences en tant que webmaster, j’ai récemment suivi une formation Concepteur de site internet.

Mon parcours professionnel m’a permis d’être polyvalente, rigoureuse, autonome et de développer de très bonnes capacités relationnelles.



Je suis disponible, curieuse et extrêmement motivée. Ouverte au télétravail.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Wordpress

Organisation d'évènements