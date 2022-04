Claire GROSBELLET

Les plantes cultivées, qu'elles soient ornementales ou vivrières, sont des compagnes précieuses dans nos espaces urbanisés, et nos assiettes!! Elles ne poussent bien que dans des sols ou des supports de culture adaptés, et peuvent alors nous rendre bien des services : depuis le fait de nous maintenir en bonne santé, jusqu'à une meilleure qualité de vie par l'intégration paysagère de notre environnement.

Mes missions sont au service des plantes, mais pas uniquement : en innovant avec des techniques et des matières renouvelables, en essayant de mieux prendre en compte l'environnement, et les équilibres des plantes, je cherche à concilier développement végétal et respect de notre environnement, pour apporter une petite pierre à l'édifice, participer à l'agronomie du futur...





Mes compétences :

Gestion et animation d'équipe

Stratégie d'innovation

Gestion de projet R&D

Agronomie

Gestion de projet

Biologie

Espaces verts

Innovation

Capacité de synthèse

Pédagogie

Communication