Claire GROSDIDIER

12 ans d’expérience en marketing et communication à l'international, avec une forte spécialisation digitale.



Mes principaux champs de compétences sont :

- Conception & mise en place de stratégies de communication, offline et online, performantes.

- Pilotage RP, presse, évènementiel, partenariats & stratégie d'influence.

- Stratégie digitale et e-commerce globale : P&L, stratégie, forecasts & achats, webmerchandising & ergonomie, trafic, market places.

- Lancement et gestion de nouveaux projets marketing et digitaux.

- Gestion budgétaire.

- Études & Stratégie marketing.



Jurassienne d'origine et iséroise d'adoption, passionnée de montagne et adepte des voyages, je m'intéresse tout particulièrement aux projets touristiques, sportifs, associatifs et culturels.



Mes compétences :

Snowboard

E-commerce

Développement produit

Webmarketing

Marketing

Gestion de projet

Ski

Marketing relationnel

Marketing produit

Communication online

eCRM