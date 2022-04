Claire GROSHENS

Je suis tournée vers l'édition, la communication, l'organisation ou le mécénat dans les secteurs de :

- l'écologie,

- la nature,

- le tourisme,

- la culture, la musique

- l'économie solidaire.



Je suis spécialisée en :

-Edition et en communication : création livres, document print, site web, organisation d'évènements...

- Organisation d'évènement...

- Mécénat : création, gestion et animation de la Fondation Nature & découvertes.

- Edition : création de produits livres, communication marketing des produits, sélection des auteurs, veille concurrentielle, négociation et achats...



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Édition

Edition Print

Edition Web

Gestion de projet

Management

Marketing

Organisation

Organisation d'évènements

Print

Web