Elsa DE LAUNEY

Directrice d’ouvrages Free Lance Editions La Martinière

Direction littéraire : lecture critique et sélection des manuscrits ; organisation et animation

Sélection des auteurs, recherche de partenaires, suivi budgétaire et de réalisation,

Supervision du département avec encadrement des collaborateurs



Coordination éditoriale pour les Éditions Gallimard, département partenariat.

Négociations avec les partenaires pour les Éditions Autrement.



Consultante Editoriale Edition de l’Olivier

Littérature étrangère chez Editions Rivages / Actes Sud

Développement de coéditions étrangères avec Thames & Hudson (GB/USA)

Management d’équipe de 9 collaborateurs



Responsable Edition & Communication, Editions Ramsey

Pour les marques Larousse, Nathan, Bordas, Le Robert, Robert Laffont.

Refonte complète d’une collection de fiches Grand Public : Les Géants de la peinture.

Etude de marché, choix du positionnement, création et suivi de réalisation.

Relance de la collection « Ramsay Cinéma » : 10 titres par an en formats poche, nouveautés et beaux livres.



Consultante Communication Société FTVEN (France Télévisions Communication)

Gestion des contenus du Groupe France Télévisions (France 2, France 3, Site Info..)

Etude et Conception de formats pour le grand public en vue de tests de marchés.



Responsable Etude & Développement, Groupe Vivendi

Développement des concepts de collections, définition des budgets, sélection et animation des auteurs et prestataires extérieurs

Mise en place d’équipes ad hoc pour l’adaptation au marché français de collections multimédia italiennes et espagnoles : 15 lancements et marchés tests par an.

Négociation de partenariats Grand Public



Conseil en communication & Stratégie Marketing, Arte

Accompagnement des clients internes en terme de communication : analyse des besoins, recommandations contenus,.





Formation



Master 2 Lettres & Édition, université Paris IV, mention B

Master 1 d’Histoire contemporaine, université Paris IV, mention TB

Licence d’Histoire, université Paris IV, mention TB

Hypokhâgne et khâgne, option Sciences sociales, lycée Janson de Sailly (Paris)

Bilingue Anglais, Espagnol

Mobilité Internationale





Mes compétences :

budgets