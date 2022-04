Claire GUÉDON

Après une quatrième année à Sciences Po Rennes, je suis actuellement en master 2 professionnel "Economie et gestion des produits culturels à Paris 1. J'ai choisi ce master pour ces cours généraux sur le secteur culturel ( gestion des entreprises culturelles, économie du numérique, propriété intellectuelle et artistique) mais également pour l'aspect très "professionnalisant" du stage que nous réalisons au deuxième semestre.

Je pense ainsi me spécialiser dans un secteur qui m'intéresse beaucoup, l'édition.



Lors de mon stage chez Gulf Stream Editeur et par des conférences à La Cantine Numérique Rennaise (un lieu de débat sur les enjeux du numérique) j'ai acquis de nombreuses connaissances théoriques et pratiques sur l'édition et particulièrement l'édition numérique.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un stage de 6 mois à partir de janvier 2013 dans le secteur de l'édition.



Mes compétences :

Culture numérique

Indesign et Photoshop

Microsoft Word

Open office

Excell

Propriété intellectuelle