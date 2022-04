Claire GUERIN

Riche d'une expérience de 2 ans en tant qu'assistante projets export, titulaire d'un bac+5 et ayant travaillé au Royaume Uni, je souhaiterais mettre mes compétences professionnelles et relationnelles au service d'une entreprise en lien avec l'international.

Ma formation s'appuie notamment sur des stages significatifs en entreprises effectués dans le domaine de l'export. Dynamique et aimant le relationnel, je cherche à enrichir mon parcours professionnel de nouvelles expériences. Pourquoi pas à vos côtés ?



Mes compétences :

Anglais

COMMERCE

Commercial

Espagnol

Export

Import

International

Management

Marketing