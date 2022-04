Claire GUICHOU

Passionnée par les politiques publiques et sociales, j'ai débuté par une forte expérience associative dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire. Conquise par la gestion de projet et le management d'équipe pour mener des actions collectives, je me suis dotée d'un bagage universitaire en Ingénierie Économique. Cette formation me permet d'avoir les bases de lecture en comptabilité et en anticipation des événements macro au niveau micro.



Dans un contexte ou les anticipations et les innovations sociales sont essentielles pour faire progresser l'accès à tous au droit commun, par le biais de l'ODENORE j'ai approché le travail de recherche scientifique par le non-recours. Convaincue que la recherche-action et la recherche évaluative permettent la croissance qualitative des démarches, le type de politique sociale n'est pas une contrainte pour moi.



En travaillant dans le champ de la Télémédecine, je montre mon adaptation auprès de nouveaux acteurs et domaines (industriel, système d'information de santé, sanitaire et sociale), d'autre part je mets en avant mes compétences dans la mise en œuvre d'une stratégie cohérente et évalué.



Mes compétences :

Rédaction

Politiques publiques

Encadrement

Sciences économiques

Santé publique

Prise de parole