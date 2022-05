Laurie SOREL

Diplômée de l’institut d’études politiques de Grenoble, je suis spécialisée dans les problématiques d’exclusion sociale et le développement local. Après deux expériences dans les quartiers populaires de Grenoble, je souhaite continuer dans la médiation sociale ou culturelle. Habituée aux travaux de synthèse, des diagnostics et rapports d’analyse, je suis également familière du montage de projet, des collectivités territoriales ainsi que de la lutte contre la précarité.



Aujourd’hui, je cherche à m’orienter vers l’accompagnement direct de publics jeunes ou en difficulté ou le suivi de projets individuels ou collectifs ainsi que de la gestion des budgets associés. J’ai suivi une formation à la technique du théâtre forum afin de permettre l’expression et la lutte contre les rapports de domination. Motivée par la culture et l’éducation populaire, je recherche un poste au sein d’une équipe solide et compétente, me permettant d’assurer un accompagnement de qualité pour les personnes.



Mes compétences :

Recherche de financements

Montage et gestion de projets

Rédaction de rapports

Diagnostic de territoire

Entretiens individuels

Analyse des besoins

Techniques de communication écrites et orales

Autonomie et initiative

Travail en équipe

Diagnostic territorial

Relationnel

Culture