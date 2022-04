Claire GUILHAUMON

De formation supérieure dans les biotechnologies végétales, les contrats que j'ai effectués en laboratoire m'ont permis d'acquérir des connaissances et de l’expérience dans divers domaines : biotechnologies, physiologie végétale, biochimie, microbiologie, virologie, immunologie, biologie moléculaire et cellulaire. J'ai renforcé au cours de 4 années d’expériences professionnelles mon sens de l'initiative et ma rigueur dans le travail. Ainsi, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et ma capacité de travail.



Mes compétences :

Amélioration des plantes

Bactériologie

Biochimie

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologies

Génétique

Génomique

Physiologie

Physiologie végétale

Virologie