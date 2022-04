Anne LEBAUDY

Au cours de mon parcours professionnel j'ai pu acquérir les compétences suivantes:



Gestion de projet



-Élaboration de protocoles expérimentaux (définition, mise au point et optimisation)

-Analyse des résultats expérimentaux, rédaction de documents de synthèse et valorisation

-Organise, planifie et coordonne le travail des stagiaires et de techniciens

-Gestion d’un budget de recherche : commandes, stocks, achats et entretien du matériel

-Gestion des délais

-Veille technologique et stratégique



Compétences techniques



-Travail selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)

-Biologie moléculaire (Extraction ADN, PCR, PCR-walking, mutagénèse dirigée, Southern blot, western blot, clonage...Purification d’ARN, RT-PCR, PCR-Quantitative, Transcription in vitro).

-Electrophysiologie: Caractérisation de systèmes de transport en système d’expression hétérologue (ovocytes de xénope), Expression d’ADN et d’ARN dans l’ovocyte, technique de voltage-clamp à double électrode

-Expérimentation sur matériel végétal: technique culturale (mise en place et suivi des cultures), sélection variétale (transfert de gènes, croisement, création d’hybrides, sélection de lignées mutantes homozygotes), écophysiologie. Travail de terrain : serre, condition de production

-Expérimentation en microbiologie: transformation de levure et sélection des transformants, génétique de la levure (croisement, sélection, dissection de tétrades et obtention de mutants...), dosage de métabolites

-Microscopie épifluorescence



Communication / relationnel



-Travail en équipe

-Rapport d’activité : synthèse mensuelle des résultats auprès de l’équipe dirigeante, rédaction de documents administratifs, état d’avancement des projets, demande de financements...

-Présentations orales : séminaires de laboratoire, congrès internationaux, diaporamas

-Mise en place et animation de collaborations interdisciplinaires

-Expériences d’enseignement



Mes compétences :

Recherche

Communication

Gestion de projet

Enseignement

Microbiologie

éléctrophysiologie

Biologie végétale

Biologie moléculaire