Claire GUILLARD

Après treize ans de pratique intensive des ressources humaines à des postes de responsabilité (D.R.H.) au sein de structures de différentes tailles, j’accompagne mes clients dans la gestion quotidienne et préventive de leurs ressources humaines.

Mes interventions peuvent être ponctuelles face à un besoin immédiat ou s'inscrire dans le moyen et long terme. Dans tous les cas, il s’agit d’un accompagnement sur mesure.



A titre d’exemple, mes domaines d'interventions sont les suivants :



Conseil en relations sociales individuelles et collectives :

Respect des obligations légales vis-à-vis du personnel ainsi que des Institutions Représentatives du Personnel. Mise en œuvre d’un dialogue social constant et constructif. Anticipation et prévention des litiges. Suivi des contentieux prud’homaux.



Audit de conformité sociale et veille juridique :

Vérification du respect des obligations légales et état des lieux du climat social et humain. Mise en place de solutions pour parer puis anticiper les éventuels dysfonctionnements. Suivi des nouvelles lois, jurisprudences et évolutions conventionnelles, anticipations des conséquences et impacts (humains, structurels, financiers)



Gestion administrative :

Règlement intérieur, contrats de travail, contrats aidés, évolution professionnelle, procédures disciplinaires.Paye, optimisation des charges sociales, aide au choix et à la définition du SIRH.



Tableaux de bord sociaux :

Définition des tableaux de bord permettant de répondre à l’obligation sociale (bilan social, déclaration handicapée, déclaration formation) mais aussi de répondre au besoin de suivi des dirigeants et de leurs équipes (turn over, absentéisme, ...)



Systèmes de rémunération :

Politique salariale, salaire de base, bonus, définition des objectifs, primes, intéressement, participation, PEE



Protection sociale :

Mise en place de contrat de mutuelle et de prévoyance en adéquation avec les besoin des salariés, les impératifs économiques de l'entreprise ainsi que les obligations légales et conventionnelles.



Conseil en reprise de personnel :

Aide à la reprise de personnel dans le cadre de transfert de société ou de fusion/acquisition : respect des contrats de travail, gestion des accords collectifs, harmonisation des réglementaires, gestion des situations conflictuelles…



Mes compétences :

Droit du travail

Paie

Recrutement

Gestion de la formation

Gestion des ressources humaines