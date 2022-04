Je m'appelle Claire GUILLAUME,

je suis actuellement en première année d'IUT Techniques de commercialisation à Tours, ayant pour objectif dans deux ans, d'intégrer une école de commerce. Etant très motivé et ayant envie d'approfondir mes connaissances professionnelles mais aussi culturelles, je recherche un stage (obligatoire de 1 mois, du 14 mars au 9 avril 2016), dans le secteur du marketing. J'aimerai que ce stage soit dans une enseigne de luxe, de prêt à porter, ou dans le domaine de la cosmétique.

Ce stage me permettra d'appliquer, de savoir mettre en pratique mes premières connaissances en techniques de commercialisation, mais également d'apprendre de nouvelles choses en m'investissant énormément dans les tâches que j'aurai à faire.

Le secteur du luxe, est pour moi, un univers qui me passionne depuis que je suis petite, et où mon contexte familial m' a fait aimer ces produits de luxe.

J'ai pour projet professionnel de devenir chef de projet marketing, ou directrice marketing et c'est vraiment une optique qui me tient à cœur.

Je suis une personne très motivée, ambitieuse, naturelle et perfectionniste. De plus ayant le permis , et l'envie de voyager à travers différentes villes, je suis une étudiante mobile.



J'espère vous avoir convaincu,

Cordiaement.

Claire GUILLAUME.