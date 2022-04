Claire GUILLAUME

Mes expériences m'ont conduite à proposer et élaborer des actions visant à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées ou en situation de handicap.



Je souhaite mettre à profit mon sens de l'écoute et de l'observation afin d'apporter des conseils et des solutions dans le but d'aider, d'accompagner et de soutenir un public en difficulté.



Actuellement à l'écoute du marché, je suis ouverte à tout échange concernant l'accompagnement, l'insertion de personnes handicapées ou non et l'aide à la personne.



Mes compétences :

Implication

Sens de l'observation

Travail en équipe

Analyse des besoins

Service à la personne